GAME THREAD: Alabama vs. Maryland (NCAA Tournament)

Tony_Tsoukalas
All American
Staff
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- Feb 5, 2014
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Who: No. 1 seed Alabama (30-5) vs. No. 8 seed Maryland (22-12)
When: 8:40 p.m. CT, Saturday, March 18
Where: Legacy Arena, Birmingham, Alabama
Watch: TBS (play-by-play: Jim Nantz; analyst: Bill Raftery; analyst Grant Hill; sideline: Tracy Wolfson)
Listen: Crimson Tide Sports Network (play-by-play: Chris Stewart; analyst: Bryan Passink; engineer Tom Stipe)
When: 8:40 p.m. CT, Saturday, March 18
Where: Legacy Arena, Birmingham, Alabama
Watch: TBS (play-by-play: Jim Nantz; analyst: Bill Raftery; analyst Grant Hill; sideline: Tracy Wolfson)
Listen: Crimson Tide Sports Network (play-by-play: Chris Stewart; analyst: Bryan Passink; engineer Tom Stipe)