GAME THREAD: Alabama vs. Maryland (NCAA Tournament)

Tony_Tsoukalas

Tony_Tsoukalas

All American
Staff
Feb 5, 2014
17,453
62,694
1,283
Who: No. 1 seed Alabama (30-5) vs. No. 8 seed Maryland (22-12)
When: 8:40 p.m. CT, Saturday, March 18
Where: Legacy Arena, Birmingham, Alabama
Watch: TBS (play-by-play: Jim Nantz; analyst: Bill Raftery; analyst Grant Hill; sideline: Tracy Wolfson)
Listen: Crimson Tide Sports Network (play-by-play: Chris Stewart; analyst: Bryan Passink; engineer Tom Stipe)

 
  • Like
Reactions: NavyGunner and Codie B
Tony_Tsoukalas

Tony_Tsoukalas

All American
Staff
Feb 5, 2014
17,453
62,694
1,283
Maryland 11, Alabama 8 | 15:53, H1

After sinking its first four shots, Maryland has slowed down a bit.

Jahvon Quinerly leads the Crimson Tide with 5 points.
 
BamaTexan

BamaTexan

All American
Gold Member
May 21, 2002
3,799
4,820
283
So far it’s shaping up to be that “down” game for Bama. If we can beat the Terps with this performance I like our chances going forward, even with San Diego State ahead.
 
  • Like
Reactions: therealsquid
Tony_Tsoukalas

Tony_Tsoukalas

All American
Staff
Feb 5, 2014
17,453
62,694
1,283
Alabama 21, Maryland 17 | 4:19, H1

Alabama has made five of its last seven shots, including two from Brandon Miller. Maryland hasn't scored in 2:39 and counting.
 
aggietider

aggietider

All American
Gold Member
Jan 28, 2012
18,734
33,429
1,283
I’d love to know how many times Miller has scored off of an offensive rebound from his own shot….it’s a lot.
 
Tony_Tsoukalas

Tony_Tsoukalas

All American
Staff
Feb 5, 2014
17,453
62,694
1,283
Halftime: Alabama 28, Maryland 23

Alabama shot just 10 of 26 from the floor and 1 of 7 from deep in the first half.
 
jmillerbama

jmillerbama

All American
Gold Member
Apr 5, 2015
936
1,461
163
A close game tonight scares the shit outbof me with these god awful inconsistent refs! Plus no it looks like Clowney and Miller are slowed by injury! These refs thoughare so inconsistent tonight even when its an obvious foul they call it on the wrong guy! No way that last call on Miller should have went against him! He was the last guy of the three to get near the driver.
 
  • Like
Reactions: bswest
TideFever

TideFever

All American
Gold Member
Jan 11, 2006
7,337
8,684
283
We gotta have a burst at some point early in the second half to get enough of a lead to make Maryland work faster than they want. We're playing one of our games where we seem way too focused on one thing or another and we're not just playing ball.

I really don't want this game to be close at the end of the game. None of our guards are doing much and now Clowney seems hobbled.

Also, JQ needs to keep it cool. He started barking about something there at the end of the half and I was sure he was going to get a very cheap tech called on him. He was barking for at least the last minute and a half.
 
  • Like
Reactions: jmillerbama
TideFever

TideFever

All American
Gold Member
Jan 11, 2006
7,337
8,684
283
1/7 from 3... we hit just a couple of those and this feels like a normal game where we're up 11 or so and we're poised to pull away.
 
cola68

cola68

All American
Gold Member
Nov 21, 2005
15,097
20,419
1,283
Pringle can’t let their big spin to his left hand …
That was too easy

Second, these announcers do not sound as if they like Alabama . I know, I know . I don’t want to be that guy.
 
aggietider

aggietider

All American
Gold Member
Jan 28, 2012
18,734
33,429
1,283
cola68 said:
If Pringle doesn’t let him go to his left hand down there , the Maryland big is toast. He can’t shoot the other way
Click to expand...
He doesn’t have a lot of patience or discipline to play the scouting report. He’s going hard wherever he thinks the guy is currently going. But that’s part of what makes him good for us. He’s 100 MPH all of the time.
 
  • Like
Reactions: xcop
StablerCountry

StablerCountry

All American
Gold Member
Aug 26, 2016
4,954
14,724
283
Bama has been one or two possessions away from breaking the game open and just can't quite get over the hump. They are a two minute offensive burst away from that. Look for it to come soon.
 
  • Like
Reactions: vegas man and cola68
C

ccintn

All American
Gold Member
Dec 16, 2010
8,033
8,463
283
Tony_Tsoukalas said:
Who: No. 1 seed Alabama (30-5) vs. No. 8 seed Maryland (22-12)
When: 8:40 p.m. CT, Saturday, March 18
Where: Legacy Arena, Birmingham, Alabama
Watch: TBS (play-by-play: Jim Nantz; analyst: Bill Raftery; analyst Grant Hill; sideline: Tracy Wolfson)
Listen: Crimson Tide Sports Network (play-by-play: Chris Stewart; analyst: Bryan Passink; engineer Tom Stipe)

View embedded media
Click to expand...
Is Gurley hurt? only played five or six minutes.
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Tony_Tsoukalas

GAME THREAD: No. 4 Alabama vs. No. 25 Missouri (SEC Tournament)

Replies
93
Views
753
Coleman Crazies
pwestbro61
P
Tony_Tsoukalas

GAME THREAD: No. 4 Alabama basketball vs. No. 18 Texas A&M (SEC Tournament final)

Replies
46
Views
655
Coleman Crazies
aggietider
aggietider
Tony_Tsoukalas

GAME THREAD: No. 2 Alabama at No. 24 Texas A&M

Replies
97
Views
882
Coleman Crazies
G.O.A.T-23
G.O.A.T-23
Kelly Quinlan

GAME THREAD: No. 4 Alabama vs. Mississippi State (SEC Tournament)

Replies
45
Views
583
Coleman Crazies
vegas man
vegas man
Tony_Tsoukalas

GAME THREAD: No. 2 Alabama at South Carolina

Replies
78
Views
1K
Coleman Crazies
pfaud001
pfaud001

Latest posts

Top Bottom