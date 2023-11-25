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Football 🏈 GAME THREAD: No. 8 Alabama vs. Auburn

Dean Harrell

Dean Harrell

All American
Silver Member
Jun 15, 2023
1,148
1,467
283
Alabama -14.0 vs. Auburn

Time: 2:30 p.m.

Watch: CBS

Listen: Tide 100.9

Scoring summary:
FIRST QUARTER
—TOUCHDOWN Alabama: Roydell Williams 2-yard rush (8 plays, 69 yards, 3:30)
Alabama 7, Auburn 0 | 10:53
—TOUCHDOWN Auburn: Damari Alston 4-yard rush (5 plays, 68 yards, 2:14)
Alabama 7, Auburn 7 | 5:00

SECOND QUARTER
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 32-yard field goal (12 plays, 56 yards, 5:51)
Alabama 10, Auburn 7 | 14:09
—TOUCHDOWN Auburn: Ja’Varrius Johnson 12-yard rush (3 plays, 88 yards, 1:08)
Auburn 14, Alabama 10 | 2:24
—TOUCHDOWN Alabama: Jermaine Burton 68-yard reception from Jalen Milroe (3 plays, 81 yards, 0:44)
Alabama 17, Auburn 14 | 1:33

THIRD QUARTER
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 22-yard field goal (12 plays, 71 yards, 5:48)
Alabama 20, Auburn 14 | 9:12
—TOUCHDOWN Auburn: Ja’Varrius Johnson 27-yard reception from Payton Thorne (5 plays, 75 yards, 2:36)
Auburn 21, Alabama 20 | 6:36

FOURTH QUARTER
—FIELD GOAL Auburn: Alex McPherson 21-yard field goal (16 plays, 72 yards, 8:18)
Auburn 24, Alabama 20 | 10:15
 
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