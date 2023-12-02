Dean Harrell
All American
Silver Member
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- Jun 15, 2023
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- 1,204
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- 1,523
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- 283
Georgia -4.5 vs. Alabama
Time: 3:00 p.m. CT
Watch: CBS
Listen: Tide 100.9
Scoring summary:
FIRST QUARTER
—TOUCHDOWN Georgia: Kendall Milton 17-yard rush (8 plays, 83 yards, 3:50)
Georgia 7, Alabama 0 | 9:31
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 43-yard field goal (8 plays, 26 yards, 3:48)
Georgia 7, Alabama 3 | 3:43
SECOND QUARTER
—TOUCHDOWN Alabama: Jam Miller 18-yard reception from Jalen Milroe (10 plays, 92 yards, 4:32)
Alabama 10, Georgia 7 | 12:04
—TOUCHDOWN Alabama: Jermaine Burton 15-yard reception from Jalen Milroe (9 plays, 69 yards, 3:49)
Alabama 17, Georgia 7 | 0:48
THIRD QUARTER
—FIELD GOAL Georgia: Peyton Woodring 34-yard field goal (5 plays, 54 yards, 1:45)
Alabama 17, Georgia 10 | 8:51
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 28-yard field goal (4 plays, 1 yard, 1:26)
Alabama 20, Georgia 10 | 0:48
FOURTH QUARTER
—TOUCHDOWN Georgia: Carson Beck 1-yard rush (4 plays, 35 yards, 1:37)
Alabama 20, Georgia 17 | 10:16
Time: 3:00 p.m. CT
Watch: CBS
Listen: Tide 100.9
Scoring summary:
FIRST QUARTER
—TOUCHDOWN Georgia: Kendall Milton 17-yard rush (8 plays, 83 yards, 3:50)
Georgia 7, Alabama 0 | 9:31
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 43-yard field goal (8 plays, 26 yards, 3:48)
Georgia 7, Alabama 3 | 3:43
SECOND QUARTER
—TOUCHDOWN Alabama: Jam Miller 18-yard reception from Jalen Milroe (10 plays, 92 yards, 4:32)
Alabama 10, Georgia 7 | 12:04
—TOUCHDOWN Alabama: Jermaine Burton 15-yard reception from Jalen Milroe (9 plays, 69 yards, 3:49)
Alabama 17, Georgia 7 | 0:48
THIRD QUARTER
—FIELD GOAL Georgia: Peyton Woodring 34-yard field goal (5 plays, 54 yards, 1:45)
Alabama 17, Georgia 10 | 8:51
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 28-yard field goal (4 plays, 1 yard, 1:26)
Alabama 20, Georgia 10 | 0:48
FOURTH QUARTER
—TOUCHDOWN Georgia: Carson Beck 1-yard rush (4 plays, 35 yards, 1:37)
Alabama 20, Georgia 17 | 10:16
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