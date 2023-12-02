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Football 🏈 GAME THREAD: No. 8 Alabama vs. No. 1 Georgia

Dean Harrell

Dean Harrell

All American
Silver Member
Jun 15, 2023
1,204
1,523
283
Georgia -4.5 vs. Alabama

Time: 3:00 p.m. CT

Watch: CBS

Listen: Tide 100.9

Scoring summary:

FIRST QUARTER
—TOUCHDOWN Georgia: Kendall Milton 17-yard rush (8 plays, 83 yards, 3:50)
Georgia 7, Alabama 0 | 9:31
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 43-yard field goal (8 plays, 26 yards, 3:48)
Georgia 7, Alabama 3 | 3:43

SECOND QUARTER
—TOUCHDOWN Alabama: Jam Miller 18-yard reception from Jalen Milroe (10 plays, 92 yards, 4:32)
Alabama 10, Georgia 7 | 12:04
—TOUCHDOWN Alabama: Jermaine Burton 15-yard reception from Jalen Milroe (9 plays, 69 yards, 3:49)
Alabama 17, Georgia 7 | 0:48

THIRD QUARTER
—FIELD GOAL Georgia: Peyton Woodring 34-yard field goal (5 plays, 54 yards, 1:45)
Alabama 17, Georgia 10 | 8:51
—FIELD GOAL Alabama: Will Reichard 28-yard field goal (4 plays, 1 yard, 1:26)
Alabama 20, Georgia 10 | 0:48

FOURTH QUARTER
—TOUCHDOWN Georgia: Carson Beck 1-yard rush (4 plays, 35 yards, 1:37)
Alabama 20, Georgia 17 | 10:16
 
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